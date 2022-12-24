Михаил Дегтярев принял участие в заседании Госсовета в столице Фото: пресс-служба Кремля
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Оно прошло в Москве под руководством Владимира Путина.
Михаил Дегтярев отметил, что молодежная политика – стратегически важное направление для страны. Сейчас в России проживает около 40 миллионов молодых людей. Из мер поддержки для молодежи глава региона отметил качественное образование, возможности трудоустройства и помощь при рождении детей и покупки жилья.
- Как было анонсировано на Госсовете, на эти цели в рамках запущенной в 2022-м программы «Регион для молодых» в ближайшие три года субъекты РФ получат 15 млрд рублей. Финансирование будет проходить на конкурсной основе, - сказал Михаил Дегтярев.
В планах губернатора проведение большой работы внутри Хабаровского края для поддержки молодежи.
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