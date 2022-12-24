Выставка «Хабаровский процесс» открылась в Гродековском музее региональной столицы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова открыли выставку «Хабаровский процесс», которая принадлежит к экспозиции «Развитие Хабаровского края 1923-1953 годов». Выставка рассказывает о судебном процессе над японскими военными в 1949 году.

Гродековский музей обратился к этой теме еще в 2000-х годах. На экспозиции представлены фотографии, документы и иллюстрации времен суда над японскими военными преступниками, ставившими эксперименты над людьми и создающими бактериологическое оружие.

- Духовно-нравственное, патриотическое воспитание сегодня выходит на первый план. Мы видим, что и сегодня наследники нацистов и милитаристов не оставляют своих попыток навязывать миру свою волю. И противостоять им нужно в первую очередь такими уроками истории, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В сентябре 2021 года в крае также прошел форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». В нем приняли участие ученые, представители власти, военнослужащие, ветераны и иностранные гости.

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