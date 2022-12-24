Мэр Хабаровска поздравил работников «Хабаровской горэлектросети» Фото: Администрация Хабаровска

23 декабря мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил сотрудников акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть». Предприятие отметило юбилей, ему исполнилось 45 лет.

Три сетевых района, служба централизованного ремонта, ремонтно-строительный участок, служба механизации и транспорта и производственная лаборатория осуществляют техническую эксплуатацию и ремонтные работы в городе. Во всех районах Хабаровска есть свои производственные базы. Благодаря работе общества оперативно устраняются аварии электросетей и проводится их ремонт.

- Горэлектросеть – это сердце инженерно-коммунальной инфраструктуры городского хозяйства. На предприятии работают настоящие профессионалы. Ваш дружный коллектив посвятил себя очень важному делу – дарить людям свет, - сказал Сергей Кравчук.

Лучшим работникам мэр вручил почетные грамоты. Также сотрудников поблагодарили за работу и пожелали с днем образования предприятия и поздравили с наступающим Новым годом.

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