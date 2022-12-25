Машина перевернулась и врезалась в дерево: в Магадане нетрезвая женщина устроила автоаварию

В Магадане утром 25 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Ленина в районе дома № 7 женщина, будучи не трезвой, влетела в дерево. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Магаданской области, водитель получила травмы и попала в больницу.

- Нетрезвая 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит», не выбрала безопасную скорость движения и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства и наездом на дерево. В результате ДТП водитель иномарки получила телесные повреждения, - сообщили в госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Другие люди от действий женщины не пострадали.

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