В Комсомольске птицефабрике официально запретили работать две недели
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Комсомольске-на-Амуре птицефабрику официально ограничили в деятельности на 14 суток. Такое решение вынес суд, а исполнили судебные приставы в связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. Как сообщает УФССП края и ЕАО, здесь запретили разводить куриц, производить мясо и продукцию.
- Руководством птицеводческого предприятия допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые создавали условия для возможности заражения заболеванием и угрозу причинения вреда здоровью невакцинированному населению, - рассказали в УФССП.
А именно, на предприятие допустили работников, которые не были вакцинированы. Они занимались ликвидационными мероприятиями в очаге вспышки вируса, а это нарушение требований по профилактике.
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