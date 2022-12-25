В Хабаровском крае на новогодних каникулах будут работать детские лагеря Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровском крае на новогодних каникулах дети смогут отдохнуть в шести загородных лагерях полного пребывания. Они рассчитаны на 750 человек. Еще порядка 150 тысяч школьников смогут посещать лагеря дневного пребывания. Об этом сообщила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета законодательной думы края.

Тему оздоровления и занятости детей подняли на заседании межведомственной комиссии. Представители районов на встрече сообщили о готовности организовать работу лагерей дневного пребывания и на весенних каникулах. Дети могут также посещать музеи, театры, выставки по пушкинской карте.

Участники комиссии при этом подчеркнули, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, поэтому родители должны обеспечить принятие мер профилактики и безопасности для своих детей. В том числе, не забывали носить защитные маски.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.