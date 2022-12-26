Строительство горнолыжного комплекса «Хехцир» продолжается под Хабаровском Фото: Администрация Хабаровска

Под Хабаровском продолжается строительство горнолыжного комплекса «Хехцир». Сейчас строители обустраивают траншею, по которой будет проходить трубопровод системы оснежения. На левой горнолыжной трассе частично завершена сборка насосной станции. Продолжается монтаж и настройка светильников.

- Ведутся работы по монтажу кресельной канатной дороги. Рабочие устанавливают траверсы, металлоконструкции нижней станции. На территорию завезены металлоконструкции для зданий дежурного и оператора. Устанавливается механическое оборудование, прокладываются кабельные линии сетей связи, - рассказали в АО «Центр инновационных технологий».

Краевой минлесхоз также утвердил проекты освоения лесов на участках, где будет проложена подъездная дорога к горнолыжному комплексу «Хехцир».

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