Валерий Пукас разбился на снегоходе в Хабаровском крае

Водитель погиб в аварии на снегоходе Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

25 декабря произошла авария, унесшая жизнь президента Восточно-российской организации киокушинкай каратэ Валерия Пукаса. Ему было 63 года.

- Происшествие случилось около 15:30 в селе Воронежское-1. Водитель ехал на снегоходе «Линкс рейнджер» по грунтовой дороге со стороны улицы Центральной. Мужчина не справился с управлением, в районе дома №1 на Лесной съехал с проезжей части и врезался в дерево. Он скончался до приезда медиков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, независимо от того, за рулем какого транспорта и на какой местности они находятся. От соблюдения мер безопасности зависят жизни и здоровье людей.

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