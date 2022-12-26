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НовостиОбщество26 декабря 2022 2:47

Маршруты городского транспорта проверят по поручению мэра Хабаровска

Инспекция коснется автобусов, на работу которых жалуются жители
Александра ЯВИЩЕНКО
Маршруты городского транспорта проверят по поручению мэра Хабаровска

Маршруты городского транспорта проверят по поручению мэра Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

26 декабря в администрации Хабаровска прошло аппаратное совещание. Одним из главных вопросов стала проблема работы общественного транспорта. В последнее время много жалоб поступает именно по этому направлению.

- Посмотрите и проверьте качество обслуживания и состояние городского транспорта по указанным маршрутам. Примите меры, - поручил Сергей Кравчук, мэр города.

Также на совещании глава краевой столицы напомнил, что для подготовки Хабаровска к новому году осталась всего неделя. Он призвал активизировать работы по благоустройству города, пока еще есть возможность убрать всю наледь с дорог.

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