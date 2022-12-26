Маршруты городского транспорта проверят по поручению мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

26 декабря в администрации Хабаровска прошло аппаратное совещание. Одним из главных вопросов стала проблема работы общественного транспорта. В последнее время много жалоб поступает именно по этому направлению.

- Посмотрите и проверьте качество обслуживания и состояние городского транспорта по указанным маршрутам. Примите меры, - поручил Сергей Кравчук, мэр города.

Также на совещании глава краевой столицы напомнил, что для подготовки Хабаровска к новому году осталась всего неделя. Он призвал активизировать работы по благоустройству города, пока еще есть возможность убрать всю наледь с дорог.

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