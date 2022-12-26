Мать троих детей с уголовным прошлым: женщине грозит новый срок за очередное преступление

Женщина, воспитывающая троих детей, обокрала знакомого в Хабаровске Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Житель Пятой площадки обратился в полицию. Он рассказал, что работает вахтовиком и накануне вернулся домой после смены. Мужчина пригласил к себе женщину, с которой недавно познакомился. Они выпивали, пока в какой-то момент хозяин квартиры не решил показать гостье баланс своего банковского счета. На его карте было 550 тысяч рублей. Кроме того, мужчина сказал собутыльнице, что счет привязан к его мобильному номеру. Тогда у женщины созрел план.

- Дождавшись, пока потерпевший уснет, она перевела с его счета на свою карту все деньги, а после ушла, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские установили, что к пропаже денег причастна 34-летняя мать троих детей родом из Ульчского района. У нее уже был богатый криминальный опыт. Она привлекалась за кражи, грабеж и угон, бывала в местах лишения свободы. После преступления женщина уехала в Приморский край. Там она спустила деньги на наркотики, после чего вернулась в Хабаровск, где и была задержана.

На обвиняемую завели уголовное дело по статье «Кража». Ее заключили в изолятор временного содержания до оглашения приговора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.