За воспитание пяти детей начнут награждать отцов в Хабаровском крае

Аналогично награде заслуженным матерям, знак отличия будет носить название «Отцовская слава» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На прошедшем накануне расширенном заседании правительства губернатор Михаил Дегтярев представил доклад об итогах первого года реализации единой стратегии развития региона.

Одной из особенностей доклада стал вопрос зашиты института семьи. Губернатор назвал пофамильно все хабаровские семьи, которые получили награды на федеральном и региональном уровнях. Глава региона подчеркнул, что укреплению семейных ценностей посвящена большая работа региона.

- Мы должны четко понимать, что все цифровые сервисы, финансовая помощь имеют четкую и адресную цель - сбережение народа и благополучие каждого жителя нашего края. Отдельное внимание - нашим многодетным семьям и популяризации семейных ценностей, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона, отмечая вклад обоих родителей в создание и развитие здоровой семьи, анонсировал, что, наряду с наградой матерям, воспитывающим пять и более детей, в крае появится аналогичная награда для отцов.

- Принято решение со следующего года учредить знак «Отцовская слава» за достойное воспитание пяти и более детей, - объявил Михаил Дегтярев.

Новый знак отличия станет уже четвертым в списке наград, которые ежегодно вручаются заслуженным семьям. Среди них знаки: «Семья Хабаровского края», «Родительская слава», «Материнская слава».