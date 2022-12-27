Региональный научный фонд за 100 миллионов рублей появится в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае состоялось заседание совета по науке и высшему образованию. Участники, среди которых были руководители Дальневосточного отделения Российской академии наук, ректоры вузов и представители научного сообщества, обсудили приоритеты научно-технологического развития региона. Глава края принял решение создать краевой научный фонд.
- На его открытие из регионального бюджета и Российского научного фонда выделят порядка 100 миллионов рублей, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.
Создание фонда позволит организовывать конкурсы и финансово поддерживать проекты, задача которых - решить конкретные проблемы социально-экономического развития региона.
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