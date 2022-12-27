«Аврора» открыла продажу билетов из Петропавловска-Камчатского в Магадан на 2023 год Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «Аврора» объявила о старте продаж билетов на рейсы из Петропавловска-Камчатского в Магадан на 2023 год. Со 2 января по 24 марта полеты будут выполняться ежедневно по будням на самолете. Як-40.

- Тариф в одну сторону начинается от двух тысяч рублей. Количество мест ограничено, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Рейсы в Магадан будут выполняться вместе с партнером-оператором, авиакомпанией «Камчатское авиационное предприятие». За справочной информацией можно обратиться по номеру 8 (800) 250-49-88.

Напомним, ранее «Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Совгавань, из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, из Улан-Удэ в Хужир (остров Ольхон). Авиасообщение будет открыто с января по март 2023 года.

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