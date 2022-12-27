Представители власти, туроператоры и студенты побывали на фабрике мороженого в Хабаровске

На фабрике мороженого прошла экскурсия в рамках развития промышленного туризма Фото: Правительство Хабаровского края

Представители краевых министерств, туроператоры и студенты посетили фабрику мороженого «Зайца». Они дали оценку экскурсии, которая прошла в рамках Всероссийского акселератора «Открытая промышленность».

- Гостям рассказали, из чего делают мороженое, показали технологию производства. Экспертная группа оценила, как проводится экскурсия на предприятии для школьников. Всем поход на фабрику очень понравился, - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Напомним, в акселераторе принимают участие 10 предприятий региона из разных отраслей: авиа- и судостроительные, золотодобывающие, рыбоперерабатывающие компании и организации пищевой промышленности. Региону предстоит разработать стратегию развития промышленного туризма: новые туры и маршруты, экскурсионные программы с посещением производств. Это повысит престиж рабочих и технических профессий, узнаваемость регионального бизнеса и его продукции.

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