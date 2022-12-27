Школьники из девяти районов Хабаровского края продолжают ходить на уроки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По рекомендации Роспотребнадзора из-за вспышки ОРВИ большая часть школ объявила о начале зимних каникул на два дня раньше. Дети ушли на отдых с 26 декабря. Но так повезло не всем. В девяти районах Хабаровского края занятия продолжаются.
- Учебная четверть продолжается в Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, имени Лазо, Нанайском, Охотском, Солнечном, Хабаровском районах и частично в Вяземском. Школьники уйдут на каникулы 28 декабря. Отдыхать они будут до 10 января включительно, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
В период каникул в школах и учреждениях допобразования региона будут работать лагеря. Начнут работу кружки, секции и профильные объединения «Вожатый», «Юнармеец», «Робототехника», «Экологи», «Архимеды» и другие.
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