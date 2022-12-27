Обложила матом полицейского и пнула в живот: женщина устроила хаос в поезде Нерюнгри - Хабаровск

Пассажирка поезда «Нерюнгри – Хабаровск» напала на полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя жительница Амурской области ехала на поезде Нерюнгри - Хабаровск в марте этого года. Она пила алкоголь и ругалась матом, чем нарушала общественный порядок. Ее поведение привлекло внимание транспортного полицейского. Он попросил буйную пассажирку пройти в служебное купе, чтобы составить протокол. Женщину это возмутило. Она начала оскорблять сотрудника правопорядка, потом пнула его в живот, а после продолжила ругаться.

- Агрессивную пассажирку задержали и завели на нее уголовное дело. В суде она вину не признала и отрицала нападение на полицейского. Но сторона обвинения собрала достаточно доказательств, опровергающих слова подсудимой, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

По итогам заседания женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

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