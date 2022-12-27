Промышленно-строительный кластер Хабаровского края включили в реестр Минпромторга РФ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Промышленно-строительный кластер Хабаровского края приказом Минпромторга России был внесен в федеральный реестр. Это позволит компаниям-участникам пользоваться доступными мерами государственной поддержки и стимулирования работы. Среди льгот - субсидирование закупок оборудования.
- Отраслевое объединение стало первым в Хабаровском крае, которое подтвердило соответствие существующим федеральным требованиям к промышленным кластерам, - рассказали в региональном правительстве.
Напомним, в июле этого года соглашение о создании объединения было подписано правительством региона и НКО «Ассоциация участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края». Целью договора стало содействие импортозамещению и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.
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