Промышленно-строительный кластер Хабаровского края включили в реестр Минпромторга РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Промышленно-строительный кластер Хабаровского края приказом Минпромторга России был внесен в федеральный реестр. Это позволит компаниям-участникам пользоваться доступными мерами государственной поддержки и стимулирования работы. Среди льгот - субсидирование закупок оборудования.

- Отраслевое объединение стало первым в Хабаровском крае, которое подтвердило соответствие существующим федеральным требованиям к промышленным кластерам, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, в июле этого года соглашение о создании объединения было подписано правительством региона и НКО «Ассоциация участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края». Целью договора стало содействие импортозамещению и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

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