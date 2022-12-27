Талантливая молодежь получает поддержку правительства Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с победителями и призерами соревнований, олимпиад и конкурсов регионального и всероссийского уровней. За этот год победителями олимпиад стали 218 школьников края. Больше 1,4 тысячи ребят успешно показали себя на спортивных, технических и творческих конкурсах. Почти 6,1 тысячи школьников были внесены в региональный банк одаренных детей.

- Это результат нашей совместной работы. Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей - одно из главных направлений политики края в области образования, - сказал Михаил Дегтярев.

Отметим, каждый год в регионе проводится больше 100 мероприятий, участниками которых становятся около восьми тысяч детей.

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