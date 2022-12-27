Надели шлем и посадили в вертолет: в Хабаровске исполнили новогодние желания двух маленьких девочек Фото: ВВО

В Хабаровске в рамках новогодней акции «Елка желаний» сотрудники ВВО исполнили мечты двух маленьких девочек. Как сообщает пресс-служба ведомства, девочки пожелали увидеть самый настоящий вертолет и получить в подарок плюшевых медведей. Желание юных хабаровчанок исполнил Алексей Ртищев, врио командующего войсками ВВО.

- В Хабаровске, на аэродроме, девочек уже ожидал транспортно-штурмовой вертолет Ми-8- амтш, а также военнослужащие, которые провели им обзорную экскурсию по данному образцу военной техники. Детям продемонстрировали устройство кабины вертолета, а также дали примерить шлемы летчиков армейской авиации, - рассказали в ВВО.

Папа двух этих девочек погиб в ходе проведения спецоперации. В конце теплой встречи девочкам подарили большого плюшевого медведя и музыкальный инструмент. Хабаровчанки остались довольны.

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