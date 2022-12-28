Пенсионный фонд изменит график выплаты пенсий перед Новым годом 2023 в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсионный фонд Хабаровского края и ЕАО изменит даты выплаты пенсий в связи с новогодними праздниками. Жителям двух регионов, которые должны получить выплаты в начале 2023 года, перечислят деньги не позже 30 декабря, до наступления нового года.

- Но это касается пенсионеров, получающих пенсию через банк в Еврейской автономной области - 8 и 15 числа, а в Хабаровском крае - 18 числа. Жителям, которым приходят выплаты через банк 21 числа, пенсия будет зачислена 20 января, так как 21 число выпадает на выходной день, - рассказала Ирина Звержеева, глава ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тем, кто досрочно получит пенсию за январь в декабре, следующий платеж поступит только в феврале. Для жителей автономии и края, получающих деньги в почтовых отделениях, выплата пенсий в 2023 году будет осуществляться по обычному графику, так как отделения «Почты России» откроются уже 3 января.

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