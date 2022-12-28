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НовостиОбщество27 декабря 2022 22:34

Размер прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2023 год: размер на взрослых, детей, пенсионеров

Правительство Хабаровского края установило размер прожиточного минимума на 2023 год
Александра ЯВИЩЕНКО
Правительство Хабаровского края установило размер прожиточного минимума на 2023 год

Правительство Хабаровского края установило размер прожиточного минимума на 2023 год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 26 декабря подписал постановление о величине прожиточного минимума в регионе на 2023 год. Новые цифры будут действовать уже с 1 января. Напомним, что уровень прожиточного минимума учитывается при оформлении государственной и региональной помощи, выплат и ряде других ситуаций.

Прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2023 году:

- в среднем на душу населения - 19 170 рублей;

- для трудоспособных граждан - 20 895 рублей;

- для пенсионеров - 16 486 рублей;

- для детей - 21 120 рублей.

Установленный размер прожиточного минимума будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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