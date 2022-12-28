Правительство Хабаровского края установило размер прожиточного минимума на 2023 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 26 декабря подписал постановление о величине прожиточного минимума в регионе на 2023 год. Новые цифры будут действовать уже с 1 января. Напомним, что уровень прожиточного минимума учитывается при оформлении государственной и региональной помощи, выплат и ряде других ситуаций.

Прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2023 году:

- в среднем на душу населения - 19 170 рублей;

- для трудоспособных граждан - 20 895 рублей;

- для пенсионеров - 16 486 рублей;

- для детей - 21 120 рублей.

Установленный размер прожиточного минимума будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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