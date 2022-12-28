Правительство Хабаровского края установило размер прожиточного минимума на 2023 год
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 26 декабря подписал постановление о величине прожиточного минимума в регионе на 2023 год. Новые цифры будут действовать уже с 1 января. Напомним, что уровень прожиточного минимума учитывается при оформлении государственной и региональной помощи, выплат и ряде других ситуаций.
Прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2023 году:
- в среднем на душу населения - 19 170 рублей;
- для трудоспособных граждан - 20 895 рублей;
- для пенсионеров - 16 486 рублей;
- для детей - 21 120 рублей.
Установленный размер прожиточного минимума будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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