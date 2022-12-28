Шутка на пять лет: звонок в полицию может обернуться колонией для мужчины из села под Хабаровском

Полицейские Хабаровска задержали мужчину, сообщившего о бомбе в отделении банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель села в Хабаровском районе позвонил в полицию. Мужчина рассказал о существующей угрозе в одном из отделений банка краевой столицы. Когда правоохранители отправились в офис с проверкой, внутри уже не было посетителей и сотрудников. При осмотре помещения оперативники не нашли ничего, что подтвердило бы угрозу. Безработного мужчину, сообщившего об опасности, задержали.

- Установлено, что подозреваемый на момент звонка в полицию был пьян. По его словам, действовал он из хулиганских побуждений. Раньше мужчина привлекался к ответственности за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанного завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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