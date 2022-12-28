Необычная писаная икона появилась в храме Александра Невского в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

Икону Богородицы «Скорбящая о младенцах во чреве убиенных» написал для хабаровского храма представитель Союза художников России Владимир Евтушенко. Ее передали в храм Александра Невского в декабре. Художник писал картину с фотографии, которую принесла прихожанка. Она сделала снимок с иконы, когда была в одном из монастырей центральной России.

- Владимир Евтушенко принял это как некий дар Божий. Отложил свои дела и за месяц написал икону. Число детей, убитых во чреве матерей, в России сейчас исчисляется миллионами. Это - вопрос цивилизационный. Желание рожать нужно стимулировать не только финансово. Институт семьи сейчас находится в полуразрушенном состоянии, - сказал Василий Диденко, настоятель храма Александра Невского.

Икону уже освятили и повесили, рядом разместили текст молитвы, чтобы прихожане могли обратиться к Богородице.

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