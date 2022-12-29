Из Китая в Хабаровский край за декабрь завезли 414 тонн курицы Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

За декабрь 2022 года в Хабаровский край из КНР было завезено 414 тонн импортного мяса курицы. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора края, вся продукция соответствует сопроводительным документам. Мясо доставляли автомобильным транспортом.

- В ходе досмотра государственными инспекторами управления установлено, что мясная продукция «курица домашняя: части тушек мороженые» подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в управлении.

Нарушений в завезенном грузе обнаружено не было. Мясо отправили на реализацию. С начала этого года ветеринарному контролю подверглось порядка 987 тонн импортной продукции. Больше 626 тонн - это мясо, в том числе курица, свинина и говяжьи субпродукты. Также привезли 340 тонн кормовой добавки для животных и 20 тонн рыбной продукции.

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