Конкурс на лучшее новогоднее оформление двора прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске завершился конкурс на самое лучшее новогоднее оформление двора. Накануне власти города традиционно объехали дворы, которые стали финалистами. Как сообщили в администрации Хабаровска, их отбирали по шести номинациям, среди которых «Лучший зимний двор», «Снежная фигура», «Зимняя горка», «Новогодний фасад», «Оформление входной группы», «Лучшая новогодняя ель».

В 2022 году на конкурс заявили 350 дворов. Сначала лучшие территории выбирали среди районов. В этот раз люди особенно красиво украсили свои дворы, не забыли и про иллюминацию.

Дворы оценивали по композиционной завершенности, оригинальности украшения, качеству и безопасности. Внимание комиссия обращала на входы в подъезды. Если во дворе стояла новогодняя елка, и она была наряжена, то за это был дополнительный балл. Итоги конкурса подведут в новом году. Победители получат 400 тысяч рублей.

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