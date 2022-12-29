Благодаря нацпроектам в Хабаровск инвестируют дополнительно 1,4 миллиарда рублей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги 2022 года по национальным программам. Как сообщает мэрия города, в этом году Хабаровск участвовал в 11 краевых проектах и шести национальных. На их реализацию в том числе привлекались деньги из федерального и регионального бюджетов.

По проекту «БКАД» в городе за шесть лет отремонтировали 337 километров дорог. В этом году отремонтировали 56 участков уличной дорожной сети. Сюда вложили 1,38 миллиарда рублей.

- Главным объектом ремонта на 2023 год является улица Тихоокеанская. Планируется завершить работы на участке от улицы Шелеста до Трехгорной протяженностью 3,3 километра, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Еще один важный проект - «Жилье и городская среда». Его реализуют в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». За объекты голосуют сами жители. В этом году обновили пять территорий. В следующем будут отремонтированы еще несколько.

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