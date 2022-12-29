Пропавшего 16-летнего Максима Вециховского ищут в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максим Вециховский из Биробиджана пропал 24 декабря. Последний раз его видели в районе улицы Советской. Уже пятый день о местонахождении юноши ничего не известно. Родные парня обратились в полицию и к волонтерам за помощью.

Пропал 16-летний Вециховский Максим Фото: ДПСО «Лига Спас»

- В момент пропажи 16-летний Максим Вециховский был одет в черный удлиненный пуховик, сиреневые штаны на флисе и черно-белые кроссовки, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Рост подростка - 182 сантиметра. У него худощавое телосложение и темные волосы. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Максима, просят звонить по телефонам: +7 (914) 016-13-79, +7 (914) 167-37-77 или сообщить в полицию по номеру «102».

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