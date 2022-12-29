Хабаровские школьники учатся бережному отношению к природе Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске внедряют программу развития школьного лесничества. Детям прививают правила бережного отношения к природе. В рамках программы в школе №85 состоялась предновогодняя игра «Дары леса». В ней приняли участие ребята из экологического клуба «Планета 85», представители профильных министерств Хабаровского края и экодвижения «Защита природы».

- И детям, и взрослым пришлось нелегко. Вопросы оказались сложными, ведь лес - понятие многогранное. По результатам мероприятия дети получили дипломы и подарки, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Напомним, в начале учебного года в школе №85 открыли класс лесничества. По итогам полугодия самые активные ребята были награждены путевками от краевого минлесхоза во Всероссийский детский центр «Океан».

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