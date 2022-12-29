Сергей Кравчук рассказал о планах на 2023 год на пресс-конференции 29 декабря Фото: Администрация Хабаровска

29 декабря в администрации Хабаровска состоялась пресс-конференция с мэром города Сергеем Кравчуком. Глава краевой столицы подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий. На 2023-й запланировано строительство нескольких крупных объектов:

- две школы на 1,1 тысячи мест каждая: в микрорайоне Строитель и в районе Демьяна Бедного;

- детский сад на Запарина на 190 мест;

- Тургеневская лестница.

Также продолжится газификация частных домов. После капремонта откроется боксерский зал на переулке Молдавском, 7. Планируется расселить около 300 жителей аварийных домов общей площадью 13,2 тысячи квадратов. В городе отремонтируют около 30 километров дорог на 40 участках. Будут отремонтированы два сквера в парке 50-летия СССР и еще три на Ворошилова, Ленина и Промывочной. Продолжится строительство хабаровской ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 на «Ореховой сопке».

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