Едва не замерз насмерть: 69-летний хабаровчанин провалился в коллектор теплотрассы

Пожилого мужчину нашли в коллекторе в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утром 29 декабря спасателям поступил вызов. Сообщалось, что пожилой мужчина, по его словам, провалился в колодец в районе Пятой площадки. Он пытался объяснить, где находится, но диспетчер не разобрал его слова. Речь мужчины была невнятной, а предложения - бессвязными.

На вызов выехали спасатели, полиция и медики. Пенсионера искали больше двух часов. Правоохранители и сотрудники МЧС осматривали колодцы и коллекторы, пока в одном из них не обнаружили пострадавшего.

- Его удалось обнаружить в коллекторе теплотрассы, в сотне метров от дома №1 А на Центральной. Неизвестно, сколько он провел там времени, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели достали мужчину из коллектора, врачи оказали ему первую помощь и увезли в больницу. У него были признаки обморожения конечностей, а позже выяснилось, что недавно он перенес инсульт. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.