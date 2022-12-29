Новое оборудование поступит в краевой онкологический центр в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

Краевой онкологический центр, расположенный в Хабаровске, 30 декабря получит новый ангиограф за 57,5 миллиона рублей. Установят его в январе 2023 года. Оборудование позволит проводить диагностику сосудистой системы пациентов в режиме реального времени. Врач будет видеть сверхточные цифровые изображения, что поможет в выполнении сложных операций.

- Метод ангиографии позволяет с высокой точностью определить размер опухоли и ее границы. После исследования врач может сразу же провести лечебные процедуры: «убить» злокачественное образование, установить стент в суженом сосуде, удалить тромб, - сказал Евгений Шапиро, главврач краевого онкоцентра.

По словам специалиста, внедрение инновационных методик позволит вывести диагностику и лечение на уровень национальных медицинских исследовательских центров.

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