Трое подростков пропали в Биробиджане за пять дней Фото: администрация Биробиджана

С 20 по 25 декабря в Биробиджане пропали трое подростков. Полиция и волонтеры ведут поиски, но пока они не дают результатов. Во всех исчезновениях есть одна общая деталь - всех детей последний раз видели в районе улицы Советской.

Первым 20 декабря пропал 16-летний Илья Лаврик. На нем были черные шапка, куртка на замке, кроссовки, трико с карманами с белой надписью на правой штанине. Отличительные приметы юноши - рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые.

Лаврик Илья Фото: ДПСО «Лига Спас»

24 декабря пропал Максим Вециховский 16 лет. Рост парня - 182 сантиметра, темные волосы. На нем был длинный черный пуховик, сиреневые штаны и черно-белые кроссовки.

Вециховский Максим Фото: ДПСО «Лига Спас»

В воскресенье, 25 декабря, пропала 15-летняя Екатерина Мартынова. Она была одета в бежевую куртку, черные джинсы и ботинки на шнурках, салатовую кофту. С собой у девушки был серый рюкзак. Рост Кати - 161 сантиметр. У нее среднее телосложение, волосы бордово-каштановые, глаза серо-зеленые.

Мартынова Екатерина Фото: ДПСО «Лига Спас»

Всех, кто знает какую-либо информацию о подростках, просят сообщить в полицию или по номерам +7 (914) 019-13-79, +7 (914) 167-37-77

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