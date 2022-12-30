Новый год начнут отмечать в Биробиджане 31 декабря с 21:30 Фото: администрация Биробиджана

Празднование Нового года в Биробиджане начнется 31 декабря в 21:30. Для жителей областного центра подготовили праздничную развлекательную программу, которая займет не больше часа. Закончится мероприятие хороводом вокруг елки.

- Приглашаем всех в 21:30 на площадь имени Ленина. Будут и конкурсы, и танцы с песнями. С наступающим праздником собравшихся поздравит Дед Мороз, - сказала Наталья Еременко, и. о. замглавы мэрии Биробиджана по соцвопросам, образованию и культуре.

После вечернего представления в городе будут работать пять автобусов. Отправление после 22:30 будет от дома №11 по проспекту 60-летия СССР до микрорайонов Биробиджан-2 и Сопка, микрорайонов Бумагина, ДСМ и Осенняя. Также автобусы заберут пассажиров на остановке в районе дома №16 по проспекту 60-летия СССР. Они будут ехать до микрорайона Широкая и поселка Птичник.

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