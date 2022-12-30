Победители конкурса «Окно в Новый год» получили награды в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Победителей конкурса «Окно в Новый год» выбрали в Индустриальном районе Хабаровска. Глава района Мария Матаева вручила им благодарственные письма и памятные подарки, пожелала дальнейших побед и высоких достижений.
- Этим конкурсом мы хотели принести частичку новогоднего волшебства в каждый дом. Это получилось благодаря усилиям наших жителей, - поделились в комитете по управлению Индустриальным районом.
В рамках конкурса местные жители украшали окна своих квартир. На стеклах крепили новогодние атрибуты, рисовали праздничные узоры, монтировали иллюминацию. В следующем году администрация планирует провести конкурс еще раз.
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