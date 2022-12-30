Посмотреть «Каменные зеркала» приглашают жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Больше 11 тысяч жителей Хабаровского края воспользовались услугами партнеров губернаторского проекта «Отдыхаем в крае» в 2022 году. К новогодним праздникам туроператоры запускают предложения со скидками по промослову «Минтур».

- 3 января состоится тур «Новогодняя Мозаика», отправиться в который можно с детьми старше шести лет. Это поездка в Амурск с интерактивной программой. Продолжительность - два дня и одна ночь. В стоимость входят трансфер, услуги гида, проживание и страховка, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

С 3 по 6 января продлится экскурсионный тур в Советскую Гавань. Участники путешествия увидят скалы «Два брата», «Гном и Лебедь», «Каменные зеркала», прогуляются по тропе от «Ведьминого кольца» до бухты Бакланья, побывают в рыболовецком колхозе. Для одиноких туристов и семей с детьми организуют этнографический тур в Нанайский район. Также можно отправиться в трекинговый тур к Киинским писаницам.

На официальных страницах минтуризма края в соцсетях «Одноклассники», «ВК» и «Телеграм» можно ознакомиться с полным списком доступных туров.

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