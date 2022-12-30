Охранная зона на «Озере Гасси» установлена в Хабаровском крае Фото: Д. Кришкевич

Ученые из Института водных и экологических проблем обратились к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой усилить контроль над особо охраняемой природной территорией «Озеро Гасси». Здесь часто собираются рыбаки и компании отдыхающих, а рядом проходит федеральная трасса. Глава региона в ответ на это поручил создать охранную зону, подписав постановление 26 декабря.

- Установление охранной зоны площадью свыше полутора тысяч гектаров снизит влияние хозяйственной и рекреационной деятельности на природу озера Гасси. Места обитания редкого вида черепахи получат дополнительную защиту, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов края.

Напомним, озеро находится в границах Нанайского района, в пойме нижнего течения Амура. Здесь обитает редкий вид черепах - дальневосточная кожистая. Она включена в Красные книги России и Хабаровского края.

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