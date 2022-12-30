В летевшем из Хабаровска на Камчатку самолете произошел пожар из-за зарядного устройства

В летевшем из Хабаровска на Камчатку самолете произошел пожар
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
На борту самолета, следовавшего по маршруту Хабаровск - Петропавловск-Камчатский, произошел пожар. Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, у одного из пассажиров загорелось беспроводное зарядное устройство. Возгорание потушили члены экипажа. О пострадавших не сообщается.
- На борту самолета находились 112 пассажиров и семь членов экипажа, командиром воздушного судна принято решение произвести посадку на запасном аэродроме Южно-Сахалинска, которая произведена благополучно, - рассказали в прокуратуре.
Происшествие случилось 30 декабря. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура пример соответствующие меры.
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