Второй пожар за несколько часов: в Хабаровске загорелась квартира в многоэтажном доме Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске на улице Красноармейской, 6 утром 1 января произошел пожар. В результате пострадали два человека, их отвезли в больницу. За последние несколько часов это уже второе возгорание в жилом секторе в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в квартире горели личные вещи.

- На момент прибытия первого подразделения было обнаружено, что в квартире горят домашние вещи на площади 4 квадратных метра. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пламени. В результате пожара пострадало двое человек. Они были переданы медикам, - сообщает ведомство.

Пожар бысстро локализовали и потушили. На работах были задействованы 16 человек и 4 спецмашины. Госпожнадзор проводит проверку.

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