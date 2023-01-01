«Отработали на пятерочку»: в ЕАО спасатели помогли скорой помощи попасть в квартиру пострадавшей Фото: скриншот с видео

В Биробиджане специалисты ГУ МЧС России по ЕАО спасли жительницу, оказавшуюся заблокированной в собственной квартире. Как сообщили в ведомстве, пострадавшей требовалась срочная помощь медиков, но попасть внутрь квартиры ни бригада, ни полиция, не смогли. Тогда на помощь пришли спасатели.

- Женщине потребовалась медицинская помощь, но так как женщина оказалась заблокирована в квартире, ни скорая, ни полиция не смогли попасть в данную квартиру. Установили трехколенную лестницу и залезли через окно, где была деблокирована дверь и в дальнейшем уже был доступ к пострадавшему. Скорая оказала медицинскую помощь. Отработали на пятерочку, - сообщили в МЧС.

Всего неделю назад спасатели помогли женщине, оказавшейся в аналогичной ситуации. В квартиру к ней не могли попасть родственники, женщина не дошла до двери, чтобы отпереть замки. Она сидела на полу в прихожей, за дверью слышался только ее слабый голос. Спасатели забирались в квартиру через окно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.