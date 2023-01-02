Утечку газа ликвидировали в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае устранили условную утечку газа. Местом проведения учений стал жилой дома №26 на улице Севастопольской в Комсомольске-на-Амуре.

- По легенде, утечка газа произошла в одной из квартир дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие к месту ЧП спасатели оцепили территорию и обесточили жилой дом. Слаженные действия всех подразделений позволили быстро и успешно устранить «утечку».

Подобные учения проходят постоянно, чтобы можно было отработать все действия на практике.

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