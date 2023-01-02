В Хабаровске подвели итоги на лучшее новогоднее оформление школ и детских садов Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. В конкурсе участвовали школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Победителем в номинации «Общеобразовательные учреждения» стала гимназия №6. Второе место заняла школа №33, а третьей стала школа «Успех».

В номинации «Дошкольные образовательные учреждения» первое место заняли детский сад №83 и детский сад №167 «Родничок». Вторым стал детский сад №19, а третьим – детский сад №77.

В номинации «Учреждения дополнительного образования» выиграл детско-юношеский центр «Поиск». Вторым стал центр эстетического воспитания детей «Отрада». Третье место ушло Дворцу творчества детей и молодежи «Северное сияние».

- Мы искренне рады, что наши учреждения образования активно включились в эту работу. Нарядные елки, ледовые фигуры, сказочные персонажи, гирлянды создают праздничную атмосферу в Хабаровске, - сообщили в управлении образования администрации Хабаровска.

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