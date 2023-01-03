Пожар в шашлычной: зона мангалов вспыхнула в кафе Магадана Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

3 января в Магадане произошел пожар в шашлычной на улице Березина. На место выехали спасатели. 31 сотрудник и семь единиц техники тушили крупное возгорание, дым от которого было видно за несколько кварталов от места ЧП.

- По прибытии было обнаружено загорание мангального помещения. В ходе разведки пострадавших не обнаружено, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пожар уничтожил конструкцию здания на втором этаже по всей его площади. Всего огонь разгорелся на 60 квадратных метров, его полностью удалось ликвидировать силами МЧС, и специализированной пожарной части.

Информации о причине пожара на данный момент нет. Сотрудники выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают ущерб.

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