Дети из Хабаровска безопасно отдыхают на зимних каникулах
Фото: Правительство Хабаровского края
В 2022 году школьники Хабаровского края ушли на зимние каникулы еще 26 декабря. Это связано со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас дети наслаждаются отдыхом перед началом нового полугодия. Вопросам безопасности детей на зимних каникулах уделяется повышенное внимание.
Виктория Хлебникова, министр образования и науки края отметила, что во всех образовательных учреждениях были проведены инструктажи и отработка действий при возникновении ЧП, обеспечено дежурство и контроль теплового режима помещений.
- Для детей во всех районах организованы разнообразные виды отдыха: спортивные и культурные мероприятия, программы профориентации, кружки. Экскурсии. 127 тысяч детей от 7 до 18 лет заняты в досуговой деятельности. В шести детских лагерях Хабаровска и Комсомольска открыты смены, в них поехали около 750 школьников, - сказала Виктория Хлебникова.
Особое внимание правительство уделяет семьям с детьми военнослужащих. Для них были организованы утренники и предоставлена возможность съездить в загородный лагерь бесплатно.
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