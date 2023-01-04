«Они с честью выполнили свой долг»: отличившихся в ходе СВО росгвардейцев наградили в Хабаровске

Росгвардейцы из Хабаровска получили медали и награды за достижения в ходе СВО Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске прошла церемония награждения героев, отличившихся в ходе проведения военной спецоперации. Военнослужащих поздравил начальник Управления Росгвардии по краю Ян Ткачук.

- Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении спецзадач, орденом Мужества награжден офицер хабаровского СОБР «Ерофей» Анатолий С. Ряд сотрудников ОМОН и регионального управления Росгвардии награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалями «За отвагу» и Суворова, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Полковник поблагодарил бойцов за то, что они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, за проявленные смелость и решительность.

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