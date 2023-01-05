«Обняла» машиной столб: в Хабаровске женщина попала в больницу в результате ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 4 января в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого одна женщина попала в больницу. Как сообщает пресс-служба городская госавтоинспекция, авария случилась га Матвеевском шоссе, возле дома № 39 Б. Машина въехала в столб.

- Водитель, управляя транспортным средством Honda Fit по улице Матвеевское шоссе в районе дома 39 б, со стороны улицы Трехгорной в сторону Штурманской, при возникновении опасности не справилась с управлением транспортного средства и допустила наезд на светофорный столб, - сообщили в ГИБДД.

32-летняя женщина попала в больницу с травмами. Водитель была трезвая, машину водит с 2017 года, за последние два года у нее имеются два административных правонарушения, которые она не оплатила.

Еще одно ДТП 4 января произошло на переулке Ленинградском. Водитель сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Пострадавшая лечится амбулаторно.

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