Посетители парка «Динамо» приняли участие в рождественских забавах в Хабаровске

Детские забавы в парке «Динамо» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники муниципального учреждения «Хабаровск спортивный» подготовили для юных хабаровчан целый ряд испытаний в игровой форме. Главными участниками стали дети, а болельщиками - их родители.

Посетители парка могут найти занятие по душе - покататься с горок, поездить на квадроциклах, полюбоваться ледовыми фигурами с подсветкой или сделать фотографии со сказочными героями, однако в этот зимний день было решено разнообразить отдых и добавить в него немного активности.

- Мы проводим такие веселые старты на этом месте уже 10 лет. Детям и родителям очень нравится, тем более что проигравших здесь не бывает, всегда побеждает дружба, - рассказал Виталий Казаков, инструктор-методист МАУ «Хабаровск Спортивный».

Разделившись на команды, юные горожане прыгали в мешках и с обручем, перетягивали канаты, гоняли футбольный мяч хоккейными клюшками и даже поднимали гири.

По результатам каждого испытания игроки получали сладкие подарки.

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