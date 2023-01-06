Посетители парка «Динамо» приняли участие в рождественских забавах в Хабаровске

Детские забавы в парке «Динамо» в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Сотрудники муниципального учреждения «Хабаровск спортивный» подготовили для юных хабаровчан целый ряд испытаний в игровой форме. Главными участниками стали дети, а болельщиками - их родители.
Посетители парка могут найти занятие по душе - покататься с горок, поездить на квадроциклах, полюбоваться ледовыми фигурами с подсветкой или сделать фотографии со сказочными героями, однако в этот зимний день было решено разнообразить отдых и добавить в него немного активности.
- Мы проводим такие веселые старты на этом месте уже 10 лет. Детям и родителям очень нравится, тем более что проигравших здесь не бывает, всегда побеждает дружба, - рассказал Виталий Казаков, инструктор-методист МАУ «Хабаровск Спортивный».
Разделившись на команды, юные горожане прыгали в мешках и с обручем, перетягивали канаты, гоняли футбольный мяч хоккейными клюшками и даже поднимали гири.
По результатам каждого испытания игроки получали сладкие подарки.
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