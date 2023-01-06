Краевая авиакомпания начнет летать из Хабаровска на Сахалин с 6 января

Первый рейс «Хабавиа» на Сахалин отправится 6 января Фото: пресс-служба авиакомпании «Хабавиа»

«Хабаровские авиалинии» совместно с «Авророй» в рамках единой дальневосточной авиакомпании запускают рейсы из Хабаровска в Ноглики и в обратном направлении.

В период действия зимнего расписания рейсы на Ан-24 в период с 6 января по 24 марта будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около двух часов.

Стоимость авиабилета в одну сторону составит 4 500 рублей, а с 22 января - 3 700 рублей с учетом стоимости багажа. Однако количество билетов по этой стоимости ограничено. Проездные документы можно купить в кассах «Авроры».

Краевая авиакомпания уже два года использует договоры код-шеринга для выполнения совместных рейсов.

- Самолеты «Хабавиа» задействованы для перелетов из Советской Гавани во Владивосток и обратно – это как раз совместные рейсы с «Авророй». Теперь мы вместе открываем новый маршрут, на Сахалин. При пополнении авиапарка планируем и в дальнейшем расширять нашу авиамаршрутную сеть, в том числе в формате код-шера, - рассказал Алексей Фраймович, генеральный директор «Хабаровских авиалиний».

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