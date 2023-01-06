Народный каток на набережной в Хабаровске будет подсвечен всю ночь

Жителей и гостей города приглашают встретить Рождество на катке Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Народный каток на набережной Амура в Хабаровске сегодня будет работать всю ночь. При этом взять спортивный инвентарь напрокат получится до 23:00.

Напомним, самый большой открытый и бесплатный каток в Хабаровске находится на стадионе имени Ленина. Он стал доброй традицией как для жителей города, так и для приезжающих гостей.

Уже 7 января на главной сцене отдыхающих будут ждать выступления творческих коллективов «Девчата», «Гаровчаночка» и «Берега России». А в рамках проекта «Спортивная зима» на «катке-малышке» можно попасть на мастер-класс по фигурному катанию для детей. Мероприятие начнется в 14:00. Обязательна предварительная регистрация по номеру телефона: 89294119249.

На льду народного катка каждый день проходят различные активности как для детей, так и для взрослых. Поэтому можно запастись горячим чаем, одеться потеплее и активно провести выходные.

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