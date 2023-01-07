Храмы Хабаровска празднично украсили к Рождеству
Фото: Хабаровская епархия
Храмы и церкви Хабаровска преобразились к Рождеству. Их внутреннее убранство передает праздничный дух и радует прихожан.
- Ставить елку на Рождество - это древняя традиция. Она символизирует вечную жизнь, а игрушки – дары волхвов. Верхушку елок украшает Вифлеемская звезда, - рассказала Елена Редькина, сотрудница Спасо-Преображенского собора.
К празднику преобразились Спасо-Преображенский, Градо-Хабаровский, Христорождественский соборы, храмы Покрова Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского и святого праведного Серафима Саровского. А в Русской классической школе ученики сами нарядили елку, сделав гирлянды из открыток. Рядом созданием школы установили снежного ангела.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru