Храмы Хабаровска празднично украсили к Рождеству Фото: Хабаровская епархия

Храмы и церкви Хабаровска преобразились к Рождеству. Их внутреннее убранство передает праздничный дух и радует прихожан.

- Ставить елку на Рождество - это древняя традиция. Она символизирует вечную жизнь, а игрушки – дары волхвов. Верхушку елок украшает Вифлеемская звезда, - рассказала Елена Редькина, сотрудница Спасо-Преображенского собора.

К празднику преобразились Спасо-Преображенский, Градо-Хабаровский, Христорождественский соборы, храмы Покрова Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского и святого праведного Серафима Саровского. А в Русской классической школе ученики сами нарядили елку, сделав гирлянды из открыток. Рядом созданием школы установили снежного ангела.

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