До -28 опустится температура в Хабаровске 8 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 8 января будет морозной. Синоптики прогнозируют падение температуры до -28 ночью. Днем столбик термометра покажет от -15 до -17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Хабаровском крае 8 января погода также не будет отличаться потеплением. На всей территории региона осадки маловероятны, а скорость ветра не превысит 8-14 метров в секунду.

В южных районах температура воздуха будет колебаться от -27 до -31 ночью и от -11 до -14 днем. В центральной части края ожидается от -24 до -35 ночью, а днем от -9 до -22. На севере региона ночью температура упадет от -19 до -34, а днем составит от -13 до -25 градусов.

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